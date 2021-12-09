Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı

Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı 1970 Spor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

AĞRI (İHA) - Ağrı 1970 Spor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Ağrı 1970 Spor, Ağrı Spor kulüp binasında düzenledikleri tören ile teknik direktör Yüksel Yeşilova ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan 70 yaşındaki Romanyalı Gheorghe Multescu ile beraber imzaları atan teknik direktör Yeşilova, Ağrı Spor ile anlaşmaya vardıkları için mutlu olduğunu ve takımın başarı elde edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. - AĞRI

Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı

Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı

Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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