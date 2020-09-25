Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

25.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 45,00

 45,00
Kırıntı et

 HTS

 18,00

 22,00
Buğday

 HTS

 1,86

 1,86
Arpa

 HMS

 1,35

 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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