Afyonkarahisar Ticaret Borsası
25.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|45,00
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|22,00
|Buğday
|HTS
|1,86
|1,86
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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