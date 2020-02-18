Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44,55 liradan satıldı.
18.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:52
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44,55 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 44,55
| 44,55
| Karkas et
| HTS
| 29,50
| 35,25
| Mısır
| HTS
| 1,23
| 1,24
| Buğday
| HMS
| 1,75
| 1,75
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA