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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44,55 liradan satıldı.

18.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:52
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44,55 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 44,55

 44,55
Karkas et

 HTS

 29,50

 35,25
Mısır

 HTS

 1,23

 1,24
Buğday

 HMS

 1,75

 1,75
Arpa

 HMS

 1,10

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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