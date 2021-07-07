Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı
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Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı

Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl 2 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl 2 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Hasadı yapılan fasulyenin kilogram fiyatının ise bu yıl 3-3.5 TL arasında satıldığı belirtildi.

Şuhut ilçesinin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fasulyenin hasadına başlandı. Bölgede bu yıl yaklaşık 6 bin ton fasulye üretiminin beklendiği öğrenildi. Kilogram satış fiyatının bu yıl beklentilerini karşılamadığını dile getiren üreticiler, ürün veriminin ise geçen yıllara göre yüksek olduğu kaydettiler.

Fasulye üreticisi İsmail Karataş, nisan ayında ekimini yaptıkları fasulyenin temmuz ayı ile birlikte hasadının başladığını ifade etti. Karataş, "Fasulye emek isteyen ve zor bir ürün. Çalışmaya sabah 08.00'de başlıyoruz akşam 18.00'de bırakıyoruz. Topladığımız ürünleri tarladan pazara götürüyoruz. Şuhut merkeze sebze pazarına orada tüccarlara günün gidişatına göre veriyoruz. Fasulyeyi zor şartlarda yetiştiriyoruz bu sene inşallah umutluyuz. Fasulyenin fiyatı 3-3,5 buçuk lira arasında değişiyor. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Tarım işçileri günlük 75 TL yevmiye ile çalışıyor

Hasat işçilerinden Hatice İrdem ise ekmek parası için sabah 08.00 saatlerinde çalışmaya başladıklarını dile getirerek, günlük 75 TL yevmiye ile çalıştıklarını söyledi.

Bir başka tarım işçisi Ayşe Tanrıverdi ise, üreticilerin gübre fiyatları başta olmak üzere diğer ürünler pahalı olduğu için yevmiye fiyatlarını düşük tuttuklarını kaydederek, buna bir çare bulunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, fasulyenin ilk hasadının geçtiğimiz yıl 2 TL'den alıcı bulduğu bu yıl ise fiyatın 3-3.5 TL arasında değiştiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı
Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı
Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı
Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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