Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! Galatasaray üzüldü, Trabzonspor sevindi
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonucun ardından turnuvaya veda eden Fildişi Sahili'nde forma giyen Trabzonsporlu Jean Kouassi, Adana Demirsporlu Simon Deli ve Sivassporlu Max Gradel takımlarına dönecek. Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ise turnuvada yoluna devam edecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesi nefes kesti. 90 dakikanın golsüz beraberlikle sona erdiği müsabakada Mısır, Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
MOSTAFA MOHAMED, 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi Mısır, penaltılarda 5-4 mağlup etti. Mısır'da Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili'nde ise Adana Demirspor'da forma giyen Simon Deli maçta 120 dakika süre alırken, Sivasspor forması giyen Max Gradel, 71. dakikada yerini Zaha'ya bıraktı.
TRABZONSPOR'UN YILDIZI TAKIMA DÖNÜYOR
Bu maçın ardından Adana Demirsporlu Simon Deli, Sivassporlu Max Gradel ve Trabzonsporlu Jean Kouassi takımlarına geri dönecek. Galatasaraylılar ise Mostafa Mohamed'i kısa bir süre daha bekleyecek.