Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! Galatasaray üzüldü, Trabzonspor sevindi

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesi nefes kesti. 90 dakikanın golsüz beraberlikle sona erdiği müsabakada Mısır, Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MOSTAFA MOHAMED, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi Mısır, penaltılarda 5-4 mağlup etti. Mısır'da Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili'nde ise Adana Demirspor'da forma giyen Simon Deli maçta 120 dakika süre alırken, Sivasspor forması giyen Max Gradel, 71. dakikada yerini Zaha'ya bıraktı.

TRABZONSPOR'UN YILDIZI TAKIMA DÖNÜYOR

Bu maçın ardından Adana Demirsporlu Simon Deli, Sivassporlu Max Gradel ve Trabzonsporlu Jean Kouassi takımlarına geri dönecek. Galatasaraylılar ise Mostafa Mohamed'i kısa bir süre daha bekleyecek.

Haberler.com - Spor Haberleri