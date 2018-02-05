Afjet Afyonspor Ligin 20. Haftasında Liderlik Koltuğuna Oturdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, ligin 20. haftasına 47 puan ile lider girerken, mor menekşelerin lig boyunca sadece 1 defa mağlubiyet almaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Ligin 20. Haftasında dün oynadığı Sivas Belediyespor maçından 4-0 galip ayrılan AFJET Afyonspor aldığı galibiyet ile puanını 47'ye yükselterek liderlik kodluğuna oturttu. Ligde lideri Menemen Belediyespor ile Hatayspor 44'e puan ile takip ediyor. Lig boyunca 14 galibiyeti bulunan mor menekşelerin çıktıkları karşılaşmalarda sahadan 5 maçtan beraberlik, 1 maçtan ise mağlubiyet ile ayrıldılar. AFJET Afyonspor karşılaştığı rakiplerinin kalesine 40 gol atarken, kendi kalesinden ise 13 gol gördü. Sezon boyunca 2 yönetim değişikliğinin yaşandığı takımda başarı grafiğinin sürekli yükselişte gözükmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Mor menekşeler ligin 21. haftasında deplasmanda 15 puan ile ligin 16. sırasındaki Tuzlaspor A.Ş., ile karşılaşacak. - AFYONKARAHİSAR