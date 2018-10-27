Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep: 1-4

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-1 yendi.

Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep: 1-4

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-1 yendi.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Mehmet Sedef, Onur Ramazan Toprak (Dk. 43 Abdulkadir Kuzey), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk. 89 Aykut Uluç), Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 74 Sinan Özkan)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson (Dk. 61 Kubilay Aktaş), Poepon (Dk. 65 Chabbi), Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 80 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Del Valle

Goller: Dk. 21 Del Valle, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 83 Chabbi, Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 49 Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 57 Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 59 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor) 

Kaynak: Skorer

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