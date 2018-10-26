Afjet Afyonspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 4

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep’e 4-1 mağlup oldu.

Afjet Afyonspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 4

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bilal Gölen xx, Anıl Usta xx

Afjet Afyonspor: Rybka xx, Türker xx, Arapi xx, Bayram xx, Yasin Mehmet Sedef xx, Ramazan x (Abdulkadir dk. 43 x) Nazmi xx, Taşkın xx (Aykut dk. 90 ?), Ersel xx, Mendy x (Sinan dk. 74 x)

Yedekler: Aykut, Sinan, Abdulkadir

Teknik Direktör: Sebahattin Akgül

Gazişehir Gaziantep: Günay xxx, Ahmet xx, Yalçın xx, Jefferson xx (Kubilay dk. 62 x), Poepon xx (Chabbi dk. 65 x), Segbefıa xx, Ogulcan xx, Gökhan xx (Okan dk. 81 ?), Mehmet Erdem xx, Rıdvan xx, Yunathan Rodriguez xxx

Yedekler: Kubilay, Chabbı, Okan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Abdukkadir (dk. 49) (Afjet Afyonspor), Yunathan Rodrıguez (dk. 21), Gökhan (dk. 40), Chabbı (dk. 83), Ogulcan (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Taşkın, Ersel (Afjet Afyonspor), Mehmet Erdem, Segbefia (Gazişehir Gaziantep) - AFYONKARAHİSAR

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