Afjet Afyonspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 4
Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep’e 4-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bilal Gölen xx, Anıl Usta xx
Afjet Afyonspor: Rybka xx, Türker xx, Arapi xx, Bayram xx, Yasin Mehmet Sedef xx, Ramazan x (Abdulkadir dk. 43 x) Nazmi xx, Taşkın xx (Aykut dk. 90 ?), Ersel xx, Mendy x (Sinan dk. 74 x)
Yedekler: Aykut, Sinan, Abdulkadir
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
Gazişehir Gaziantep: Günay xxx, Ahmet xx, Yalçın xx, Jefferson xx (Kubilay dk. 62 x), Poepon xx (Chabbi dk. 65 x), Segbefıa xx, Ogulcan xx, Gökhan xx (Okan dk. 81 ?), Mehmet Erdem xx, Rıdvan xx, Yunathan Rodriguez xxx
Yedekler: Kubilay, Chabbı, Okan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Abdukkadir (dk. 49) (Afjet Afyonspor), Yunathan Rodrıguez (dk. 21), Gökhan (dk. 40), Chabbı (dk. 83), Ogulcan (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Taşkın, Ersel (Afjet Afyonspor), Mehmet Erdem, Segbefia (Gazişehir Gaziantep) - AFYONKARAHİSAR