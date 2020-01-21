AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor
Yunan ekibi AEK, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu.
Beşıktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından ilk talip ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla Yunanistan ekibi AEK'nın yakından ilgilendiği belirtildi. Caner'in menajeri ile temasa geçen AEK'in teklifini ilettiği ve cevap beklediği belirtildi.
23 MAÇTA 3 GOL ATTI 10 ASİST YAPTI
Caner'e yıllık 1.2 milyon euro önermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi ise henüz harekete geçmedi. Deneyimli oyuncun bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.
(Sabah)
Haber Videosu: AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor
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westhamda ozan 30 milyon avro veriyo hikayeleriyle acemi fener yönetimini kandırıp sözleşme imzalattınız. siz beşiktaşı ne acemi fenerle ne de kendi cimbomun başkanı sananlarla karıştırmayın. aek atina değil isterse romaya parise gitsin bizi alakadar etmez beşiktaş haberle maberle iş yapmazCevap Yaz Yayından Kaldır