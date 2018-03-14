Advantech, Alitek Teknoloji'nin Yüzde 25'ini Alacak

Global akıllı sistemler pazarında faaliyet gösteren Advantech, Alitek Teknoloji'nin yüzde 25'lik hisselerini satın almaya karar verdiğini açıkladı.

Advantech ve Alitek Teknoloji'nin düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Advantech Endüstriyel IoT Grubu Satış Direktörü Vincent Chang, firmalarının Türkiye'deki büyüme hedefinin ülkenin güçlü stratejik avantajlarıyla yakından ilintili olduğunu belirtti.

Chang, Türkiye'nin stratejik gücünü Avrupa-Asya sınırında konumlanmasından ve Avrupa'yla yakın bağlantılar içerisinde olmasından aldığını söyledi.

Stratejik gücünün Türkiye'yi Avrupalı beyaz eşya firmaları ve dünyanın lider otomotiv üreticileri için ideal bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirdiğini belirten Chang, "Tüm bu etkenler Endüstri 4.0 için uygun kapasiteleri oluştururken, Endüstriyel IoT devrimi yardımıyla yeni iş olanakları doğuruyor." dedi.

Chang, Advantech'in Türkiye'deki gelecekteki faaliyetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına açılmak için çok önemli olduğunu kaydetti.

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Kıdemli Satış Müdürü Tiger Yeh ise iki şirketin de Türkiye'nin Endüstriyel IoT alanında geniş iş fırsatları ve pazar potansiyeli barındırdığını belirtti.

Yeh, "Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye çok genç ve anlayışlı bir nüfusa sahip." açıklamasında bulundu.

"Bir an önce koşmaya başlamak istiyoruz"

Alitek Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Cem Çelik, Alitek ve Advantech'in Orta Doğu'daki en büyük kanal partneri olmasının yanı sıra, kamu kurumları ve çok uluslu şirketlerle yakın ilişkiler içerisinde bulunan sistem bütünleştiricileri ve dağıtım kanallarıyla birlikte geniş bir ağa sahip olduğunu söyledi.

Çelik, Advantech'le 20 yıla yaklaşan iş birliğinin yanı sıra, Alitek'in müşterilerine güvenilir çözümler ve yüksek kalitede hizmet sunabilmesinin arkasında Advantech'le kurulan özgecil bağın büyük rol oynadığını belirtti.

Çelik, "Alitek Teknoloji, bir aile şirketi yüzde 25'lik hisse satımının yüzde 20'si sermaye arttırımı, şirket büyümesinde kullanılacak, yüzde 5'i ise ortaklık hisselerinin alımı şeklinde öngörülüyor. Şu anda biz bir an önce koşmaya başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, Advantech ve Alitek Teknoloji aynı zamanda 15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da düzenlenecek WIN AIMD EURASIA 2018 fuarında, akıllı fabrika, akıllı makine, enerji ve çevre uygulamaları için en güncel teknoloji ve çözümlerini ortaklaşa sunacaklar.