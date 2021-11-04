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ADÜ öğrencisi Uyar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 'dünya ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ADÜ öğrencisi Uyar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 'dünya ikincisi oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ahmet Uyar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 63 kiloda mücadele ederek dünya ikincisi oldu.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ahmet Uyar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 63 kiloda mücadele ederek dünya ikincisi oldu.

ADÜ öğrencisi Ahmet Uyar, rakipleri Polonyalı Arslanbek Salimov, Ermenistanlı Hracya Poghosyan, Moldovalı Cornelu Rusu'yu yenerek çıktığı finalde Gürcü rakibi Leri Abuladze'ye 3-1 yendi ve dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı almaya hak kazandı. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarının gururunu yaşadığını belirterek öğrencimiz Ahmet Uyar'ı tebrik etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

ADÜ öğrencisi Uyar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 'dünya ikincisi oldu

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