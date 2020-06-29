Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin kitaplığında organize suç örgütü davası kapsamında tutuklu yargılanan Adnan Oktar'ın yasaklanan "Yaratılış Atlası" isimli kitabın olması dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın internet üzerinden katıldığı bir zirvede arkasındaki kitaplıkta Adnan Oktar'a ait bir kitap göründü. Lagarde zirvede online konuşma yaparken arkasındaki kitaplıkta Oktar'ın 2006 yılında "Harun Yahya" mahlasıyla yayımlanan "Yaratılış Atlası" adlı kitabının Fransızca baskısı (L'atlas de la Création) dikkat çekti. Adnan Oktar Suç Örgütü davası kapsamında 80'i tutuklu 223 sanıkla birlikte yargılanan Oktar, 19 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Oktar'ın Harun Yahya ismiyle yayımladığı "Yaratılış Atlası" isimli kitapları, hem Türkiye'de hem de dünyada yaygın olarak dağıtılmış, kitabın içeriği hem yurt içinde hem de yurt dışında tartışmalara neden olmuştu.

IMF eski başkanı olan Lagarde'ın ülkesi Fransa'da da okullara ücretsiz gönderilen kitapla ilgili Fransa Milli Eğitim Bakanlığı 2007 yılında yasaklama kararı almıştı. Dünya genelinde birçok bilim insanı, evrim teorisini çürütme iddiasını taşıyan kitapta birçok bilimsel hata tespit etmiş, kitapta birçok gerçek dışı unsurun yer aldığı ortaya çıkmıştı.

AVRUPA GENELİNDE YASAKLANMIŞTI

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de konu tartışmalara neden olmuş, Avrupa genelinde kitabın okullarda bulundurulmaması için kararlar alınmıştı.

Türkiye'de de birçok islamcı çevre, söz konusu kitabın dağıtımına destek vermiş, bir dönem kitap okullarda da ücretsiz dağıtılmıştı. Adnan Oktar'ın suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası, kitap başta TBMM Kütüphanesi olmak üzere birçok yerden toplatılmıştı.