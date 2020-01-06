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Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Biz şuan geçmiş dönemin borçlarını ödeyebilmek için para veriyoruz. Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli. Bazı haciz memurları odaya kadar gelip 'bu bilgisayar sizin mi?' diyor. Biz bunlara rağmen kulübün geleceğini çizmeye çalışıyoruz" dedi.

06.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:20

İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, BJK 'nin YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, "Hasic nasıl alındı? Asbaşkan, menajer oturuyor 'Bu çocuğun geleceği var, alalım' diyorlar. Scout'a soruyoruz, izlememiş. Teknik ekibe soruyoruz, 'şu an oynayamaz' diyor. Yıllık 100 bin euro alacak bir çocuğun 2 milyon euro imza parası olması kafamızı karıştırıyor. Bu parayı 5 menajer paylaşacakmış. Çocuk yetenekli ama 2 milyon euro etmez." dedi.

Adnan Dalgakıran

BEŞİKTAŞ'IN HARCAMA LİMİTİ 2 MİLYON LİRA

Dalgakıran, "Federasyon bize en fazla 2 milyon lira harcayabilirsiniz diyor. Çalışmalarımız sürüyor. Mayıs ayına kadar 700 milyon lira açığımız var. Ahmet Nur Çebi bütün servetini ortaya koysa Mayıs'a kadar olan parayı ödeyemez. Bu zamana kadar kulübe para veren yöneticiler futbolcu almak için para verdiler ve bunun reklamını yaptılar. Kimse borç ödemek için kulübe para vermedi. Biz şuan geçmiş dönemin borçlarını ödeyebilmek için para veriyoruz. Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli. Bazı haciz memurları odaya kadar gelip 'bu bilgisayar sizin mi?' diyor. Biz bunlara rağmen kulübün geleceğini çizmeye çalışıyoruz." diye konuştu.


Haber Videosu

: Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli
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