Adnan Bali kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Adnan Bali, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Peki Adnan Bali kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversiteden mezundur? Hayatı ve hakkında bilgiler...

Vatandaşlar Adnan Bali'nin hayatını ve biyografisini çok merak ediyor. Peki Adnan Bali kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali, 1962, İslahiye, Gaziantep doğumlu, Türk bankacı.

Adnan Bali doğum tarihi : 1962

Adnan Bali kaç yaşında : 58 yaşında

Adnan Bali nereli : Gaziantep

Adnan Bali mesleği ne : Bankacı

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştur. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yapmış ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır. Halen aynı yerde ve pozisyonda çalışmaktadır.