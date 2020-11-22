Adıyaman'da "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" sona erdi

22.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:54
Adıyaman'da

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.

Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde "Genç Erkek Kılıç Müsabakası" yapıldı.

26 sporcunun katıldığı turnuvada, Samsun Eskrim Kulübünden Tunahan Çelebi altın, ICT Spor Kulübünden Mehmet Erdem Durul gümüş, Olympia Eskrim Kulübünden Bertuğ Cimo ve Adıyaman Eskrim Spor Kulübünden Tuna Adıyaman bronz madalya elde etti.

Başarılı sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayım Başaçık verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

İlgili Haberler

'Gençler Kılıç Açık Turnuvası' başladı
"Gençler Kılıç Açık Turnuvası" başladı
24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi
24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi
Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Sıla Alişan İdil Fırat Mert Fırat
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Lance Stroll Samet Aybaba Lewis Hamilton
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" sona erdi - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 21:54:36. #1.15#
title