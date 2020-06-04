Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil, İngiltere'de sponsor değişikliği haberleri ile gündemde. Arsenal'in yıldız isminin, Adidas ile olan 7.5 yıllık sözleşmesinin bu yaz sona ermesi sonrasında, kendi markası olan "M10" ile yola devam etmeyi planladığı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal formasını terleten Türk asıllı Alman milli futbolcusu Mesut Özil, 2013'ten 2020 sonuna kadar 25 milyon Euro'luk reklam anlaşması bulunan sponsoru Adidas'ı kaybediyor.

Bild'de yer alan habere göre, marka, dünyadaki koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğun yanı sıra Mesut'un Alman Milli Takımı'nı bırakması ve imajının düşmesi sonrası sponsorluk anlaşmasını uzatmayacak.

KENDİ MARKASIYLA YOLA DEVAM EDECEK

Kısa süre önce "M10" isminde bir marka oluşturan ve markası için online bir alışveriş sitesi açan Mesut'un da Adidas ile yola devam etmek istemediği ve önümüzdeki sezon farklı markalarda ayakkabılarla sahada olacağı da bildirildi.

İngiltere basınında adidas'ın Mesut Özil'i "kovduğu" haberlerine tepki gösteren menajeri Erkut Söğüt, "Sözleşme feshi falan yok. Kontratın süresi bitiyor, Mesut Özil'in seneye Arsenal ile olan sözleşmesinin bitecek olması gibi. Arsenal, sözleşme bitmeden 1 ay önce 'Onu kovuyoruz' diyemez" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SPONSOR SÖYLEDİĞİ İÇİN BİR ŞEYLER GİYMEK ZORUNDA DEĞİL"

Söğüt, Mesut'un artık özgür olduğunu da vurgularken, "Artık sadece sponsor söylediği için bir şeyleri giymek zorunda değil. Belki birkaç gün Puma giyer, sonra bir gün Nike giyer, belki Endonezya ya da Malezya'dan bir markayı girer. Kim bilir? Hepsi ona bağlı. Giymek istediği ayakkabılar var" dedi.

Yılda 3.5 milyon Euro'luk kayıp yaşayacak Özil, 2018 yılında Alman Milli Takımı'nda artık oynamayacağını açıkladıktan sonra, başka bir sponsoru olan Mercedes de anlaşmayı feshetmişti.

Mesut bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaparken beklentilerin altında kaldı.