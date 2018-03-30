Adidas, Kullanıcı Hatası Deyip Tüketici Mahkemesine Yönlendiriyor

Adidas Sağlık ve Spor Dolu Günler Diliyor Fakat Problemlerin Çözümü İçin Tüketici Mahkemelerini Gösteriyor!



Adidas ayakkabı aldım, yaklaşık 3 ay bile kullanmadan iç kısmında ayakkabının yan tarafında iç kumaşı yırtıldı. Normal olarak bunu istesenizde bu şekilde yırtmanız pek mümkün değil.( İncelemeden geldikten sonra resmini buraya koyacağım.)

Adidas Müşteri Hizmetlerinden SMS ile inceleme sonucu geldi. Takdir edersiniz ki, Kullanıcı HATASI!

Sayın Soykan,

Satışa sunulan her adidas ürünü tüketicilerimizin rahat kullanımı, sağlığı, performansı ve ürün dayanıklılığı göz önüne alınarak üretilmiş ve kalite kontrolden geçirilmiştir.

Bütün bu hassasiyete rağmen üretim veya malzemeden kaynaklanan hatalar nedeniyle satın almış olduğunuz üründe bir kusur oluşması durumunda, olası kayıplar firmamız tarafından telafi edilir.

ADIDAS (MARMARA FORUM) adidas reyonundan, 26.11.2017 tarihli A828656 nolu fatura ile almış olduğunuz B27271 article numaralı DAROGA PLUS LEA ürünümüz hakkındaki SAĞ TEK İÇ KISIMDA YIRTILMA MEVCUTTUR. başvurunuz uzmanlarımız tarafından incelenmiş ve yapılan inceleme sonucunda başvurunuza konu olan Üretimden kaynaklı bir hata bulunmadığı; hasarın, kullanım hatasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durumda talebinizi kabul edemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz.

Elbette bu elektronik posta da bu konunun nedeni ile ilgili bir detay verilmemiş. "HASARIN kullanım hatasından kaynaklandığı tespit edilmiştir" deniliyor.

Bende sırf merakımdan Adidas'ın Müşteri hizmetleri Numarasını aradım. 0850 502 61 41. Müşteri hizmetleri nazik bir görüşme detay bilgiyi paylaştı.

Ayakkabı Bağcıkları Bağlı Olarak Giyilip Çıkarıldığı yani kullanıldığını ve bu yüzden yan tarafın içten yırtıldığını söylediler. Bu konuda emin olduğum bir şey varsa benim kesinlikle bu şekilde bir ayakkabı kullanan biri olmadığım. Neyse;

Sorun şu peki siz öyle olmadığınızı kime anlatacaksınız?



Tekrar inceleme veya bu karara itiraz hakkınız yok. Sizi doğrudan TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE yönlendiriyorlar.

Orada ne mi oluyor? Muhtemelen tüketici kazanıyor. Tüketici Mahkemesi olunca müşteri memnuniyeti gerekçesi ile bu ürün yenisi ile değiştirilebiliyor.

Sorun şu ki müşterisinin sorununu çözmeyen ve tüketici mahkemelerinde uğraştırmadan senin meramını dinlemek istemeyen bir Adidas var.

Yazının son tarafında ise bence dalga geçer gibi;

"Bir adidas tüketicisi olarak konuya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür eder, sağlık ve spor dolu günler dileriz" diyor.

Bu olayda beni rahatsız eden şeye gelince;

Suçsuz olduğunu düşünmene rağmen bunu ispat edecek kolay bir yöntem yok. Zira Tüketici Mahkemelerine başvurmak için ayıracağın zaman ve sonucu beklemek için geçecek sürede; muhtemelen sorunlu – bir şekilde kullanmaya devam edebileceğim ayakkabıyı da kullanamayacağım, anlayacağınız zor iş…

Adidas gibi dünyanın sayılı markalarının bu konuda çokta duyarlı hareket etmediğini görmek, bizleri aptal yerine koymalarına karşı fazla bir şey yapamamak beni rahatsız etti.

Bu yazıyı da Adidas ürünlerin almak isteyenlere bir faydası olur diye yazıyorum. Mağazada alırken söylenen 6 ay garantisi var sözlerine de bence pek itibar etmeyin.

Bilin ki Adidas, Kullanıcı Hatası Deyip Tüketici Mahkemesine Yönlendiriyor.



https://www.teknotalk.com/adidas-kullanici-hatasi-deyip-tuketici-mahkemesine-yonlendiriyor-62893/