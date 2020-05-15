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Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur

Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından adı Galatasaray'la anılan Albert Riera bu konuya açıklık getirdi. Fatih Terim'in kişiliğine büyük saygı duyduğunu belirten Riera, "UEFA PRO lisansı aldım ve yardımcı antrenör olarak başlamak benim için de güzel olur" dedi.

Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur
15.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:57

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü için adı geçen Albert Riera, konuyla ilgili Ajansspor'a önemli açıklamalarda buludu.

İşte Albert Riera'nın açıklamaları;

"Öncelikle bazı şeyler söylemeliyim. Ben Galatasaray'da oynarken yardımcı hocalar aynı isimlerdi. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte her şeyi kazandık. Bu isimler saygıyı hakediyor. Bu tarz şeyleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Konuşmak kolay ancak bu adamlar çok çalışkan insanlar. Ümit Davala ve Hasan Şaş her şeyi kazandılar. Onlar bizim için çok çalıştı. Bu isimler saygıyı hakediyor. Hasan Şaş kulüpten ayrıldı ve bunun sebebini bilmiyorum ancak sebebi hiç farketmez. Levent Şahin ve Ümit Davala hala orada."

"TERİM'İN YARIMCI ANTRENÖRE İHTİYACI VARSA MUTLULUK DUYARIM"

Bir gün Fatih Terim herkese açık bir şekilde yardımcı antrenöre ihtiyacım var derse ben mutlu olmaktan öteye geçerim. Fatih Terim'in antrenörlüğünden önce kişiliğine büyük saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak inanılmaz tecrübeleri var. Ben UEFA PRO lisansı aldım ve yardımcı antrenör olarak başlamak benim için de güzel olur. Şu anda Fatih Terim'in 2 yardımcı antrenörü var ve bütün odak noktaları ligi bitirmek ve virüsten sonraki süreçte en iyisini yapmak. Önümüzdeki sezon ne olacağına bakarız."

"TÜRKİYE'YE DÖNERSEM TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM"

"Türkiye'de 4 yıla yakın bir zaman geçirdim ve biraz Türkçe biliyorum. Bu biraz benim utancım. Türkçe konuşmayı öğrenmem gerekiyordu. Bu bence bir saygı göstergesi. Bir ülkeye gittiğinizde oraya adapte olmalısınız. Bunun tersi olmaz. Eğer bir gün geri dönersem Türkçe öğrenmeye söz veriyorum. Biraz zamana ihtiyacım olabilir. Türkçe kolay bir değil ancak zamanla öğreneceğim."

Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur

GALATASARAY'LA 5 KUPA KAZANDI

İspanyol eski futbolcu Albert Riera, Fatih Terim döneminde Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı kırmızılılarda 2011-2014 yılları arasında forma giyip 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupası ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

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