Adı Fenerbahçe ile anılan Razvan Lucescu, sarı-lacivertli takıma gideceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı
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Adı Fenerbahçe ile anılan Razvan Lucescu, sarı-lacivertli takıma gideceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı

02.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:42

Rumen basınında Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu için Fenerbahçe ve Parma iddiaları ortaya atıldı. Kendisine bu iddiaların sorulması üzerine, Parma iddialarını yalanlayan Rumen çalıştırıcının Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bırakması kafa karıştırdı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine göreve gelebileceği konuşulan isimlerden Razvan Lucescu, son olarak çalıştırdığı Al-Hilal'den ayrıldıktan sonraki ilk açıklamalarını yaptı. Ülkesi basınından Playsport'a konuşan Razvan Lucescu'ya Fenerbahçe iddiaları da soruldu.

FENERBAHÇE SORULARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Razvan Lucescu'nun ismi, son günlerde İtalya Serie A'dan Parma ve Türkiye'den Fenerbahçe ile anılıyordu. Razvan Lucescu, bu söylentiler kendisine sorulduğunda Parma iddialarını net bir şekilde reddederken Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu ise cevapsız bıraktı.

Maldivler'de tatil yapan Razvan Lucescu, "Şu anda ailemle tatildeyim. Dinlenmek, sakinleşmei için biraz zamana ihtiyacım vardı. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şimdi size hiçbir şey söyleyemem çünkü futbolu düşünmüyorum. Gelecekte nerede çalışacağımı bilmiyorum. Şimdilik tatildeyim ve bu en önemli şey" ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Razvan Lucescu, sarı-lacivertli takıma gideceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı
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