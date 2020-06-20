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Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer hedefleri arasında olduğu belirtilen Çaykur Rizespor'un sağ beki Mykola Morozyuk, yaptığı açıklamada transfer adına açık kapı bıraktı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
20.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:06

İsim sık sık Fenerbahçe ile geçen Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Morozyuk, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukinform'a göre Fenerbahçe hakkında konuşan Moroziuk açıklamasında, "Şimdilik bunun sadece bir söylenti olduğunu söyleyebilirim. Her şey mümkün ama şimdilik bir yorum yapamıyorum. Evet, belirli hedeflerim var. Şimdi bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı oyuncunun bu açıklamaları, transfere yönelik açık kapı bıraktığı şekilde yorumlandı.

2019 Ocak'ta ilk kiralık olarak Dinamo Kiev'den Rizespor kadrosuna katılan Morozyuk, 2019 yaz transfer döneminde de bedelsiz olarak Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. Bu sezon toplam 23 maçta Rizespor forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2021'in yaz aylarında sona erecek.

(Kaynak: Fanatik)

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