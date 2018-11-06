Adı Beşiktaş ile Anılan Sinan Bolat: Teklif Gelirse Değerlendiririm
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli kaleci Sinan Bolat, "Adımın Beşiktaş ile anılmasından gurur duydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün teklifini tabii ki değerlendiririm." dedi.
Futbol kariyerine Royal Antwerp ekibinde devam eden milli kaleci Sinan Bolat, kariyer planlaması hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bolat, adının Beşiktaş ile anılmasına mutlu olduğunu ve teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini açıkladı.
"GURUR DUYDUM"
Sinan Bolat, "Çıkan haberlerden haberim yok. Ama ismimin Beşiktaş ile anılmasından gurur duydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün teklifini tabi ki değerlendiririm." dedi.
"GENK'TE MALİNOVSKYİ VE POZUELO'YU ÇOK BEĞENİYORUM"
Sinan, "Genk şu anda Belçika'da ve Avrupa'da en iyi futbol oynayan takım. Bunu Beşiktaş'a karşı da gösterdiler. İç sahada daha da güçlüler. Önde baskı ile oynayan, çok koşan, hırslı bir takım. Özellikle orta sahaları çok iyi. Pozuelo ve Malinovskyi çok beğeniyorum. Ama inanıyorum ki Beşiktaş'ta yeterince kaliteli ve çok iyi bir takım iyi bir skor alacaklardır." ifadelerini kullandı.
(Ajansspor)
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Yedek kalecilerimiz bile bundan daha kaliteli boş transfer sakın almayınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Gel 5 milyon avro da sen al, senide bir yıl sonra bedava bırakırız, yangından mal kaçırır gibi vagner love yi aldık yarı paraya satacağız, gitmedi alan olmadı, Alanya 5 e sattı, 1 e alacak nassi amaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şuandaki Beşiktaşın kiralık kaleci sinden 10 kat daha iyi . Bejeke bence Liverpool'un as kalecisi alissonu alsın. Yoksa 10 yil şampiyonluk hayal olur bayraklar sandığa geri döner. Fikret uyarımı dikkate alır umarım .Cevap Yaz 3 Yayından KaldırBJK: Fikret Başkan''da sen uyarı yap diye bekliyordu zaten. :)1 Yayından Kaldır
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gelme sen oldugun yerde en ıyı perfonmasını gostermeye devam et mıllı takımda basarılı olur buraya gelıp olan performanısını dusurmeCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır