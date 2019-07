Adanaspor'un Bolu kampı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur." dedi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana ekibi, teknik direktör Eyüp Arın ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanını kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı.

Teknik direktör Arın, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Adana'da, ikinci etabını Bolu'nun Abant bölgesinde ve üçüncü etabı da yine Bolu'nun Karacasu beldesinde yaptıklarını söyledi.

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde, çalışmaların her geçen gün ağırlaştığını belirten Arın, takım olma konusunda da mesafe katettiklerini, iyi bir birliktelik yaşadıklarını, önemli adımlar attıklarını, oyuncuların istekli ve arzulu olduğunu anlattı.

Transfer konusuna da değinen Arın, "Transfer konusunda bütçemizi ve takımın dengesini bozmayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Düşündüğümüz iki mevkiye transfer var. Görüştüğümüz oyuncular yerli ve yabancı. Bizim bütçemize hangisi uygunsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Onları da tamamladığımızda iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Arın, mücadeleci, çok koşan, seyir sevki yüksek, camiayı umutlandıracak, birlik ve beraberliği sağlayacak bir oyuncu grubu kurmaya çalıştıklarını, iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Her sezonun yeni bir umutla başladığına işaret eden Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur. Adanaspor, gerçekten çok büyük bir camiadır ve Avrupa kupalarında oynamış bir takımdır. Biz yine hedef doğrultusunda bir plan çiziyoruz. Bunun için başlangıç bölümümüz çok önemli. Lige başlarken bu doğrultuda başlarsak inşallah ligi de iyi götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

