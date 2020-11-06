Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi
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Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi

06.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:47

TFF 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü oynanacak Adanaspor - Menemenspor maçı, konuk ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Adanaspor-Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

VAKA SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi 4 Kasım Çarşamba günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişiden daha pozitif sonuç alındığı belirtilmişti. Son sonuçlarla kulüpteki pozitif vaka sayısının 34'e çıktığı bildirilmişti.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.

Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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