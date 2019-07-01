Adanaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, 2019-2020 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adanaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, 2019-2020 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik heyet, futbolcular ve personel, fotoğraf çektirdi.
Basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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