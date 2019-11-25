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Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

25.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:47
Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip kuvvet ağırlıklı antrenman yaptı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman kuvvet çalışması ve taktik çalışmalarla son buldu.


Hakan Barış, Emeka Eze ve Kağan Söylemezgiller takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Kaynak: İHA
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