Adanaspor'da 21'i futbolcu 40 kişi koronavirüse yakalandı
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Adanaspor'da 21'i futbolcu 40 kişi koronavirüse yakalandı

28.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:48

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da 21'i futbolcu 30 kişinin daha koronavirüse yakalandı. Böylece turuncu beyazlılarda toplam vaka sayısı 40'a yükseldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a koronavirüs şoku yaşanıyor. Adana ekibinde bugün yapılan koronavirüs testlerinde 21'i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.

Adanaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli'nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29'u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Adanaspor'da 21'i futbolcu 40 kişi koronavirüse yakalandı
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