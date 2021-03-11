Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir

11.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:45
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdirADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse gerektiğinde insanların kullandıkları ilaçları hayvanlar için yazma yetkisinin sadece veterinerlere ait olduğunu belirterek, Doktora gidip köpeğe ilaç...

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse gerektiğinde insanların kullandıkları ilaçları hayvanlar için yazma yetkisinin sadece veterinerlere ait olduğunu belirterek, Doktora gidip köpeğe ilaç yazdırmak istemek, hasta çocuğu veteriner hekime götürmek gibi bir şey. Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veteriner hekimlerdir dedi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, bir doktorun insan dışındaki bir canlıya ilaç yazamayacağını, sağlık konusunda kimsenin yetkisi dışına çıkmaması gerektiğini kaydetti.

İstanbul Bayrampaşa'daki Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi'nde A.E. isimli kadın, iddiaya göre aile hekimi Dr. Faruk Çolakoğlu'ndan kendisine 'köpeğimin tedavisi için lazım' diyerek araç tutmalarına karşı kullanılan, yüksek dozlarda 'delirium' ve 'halüsinasyonlara' neden olan ayrıca reçetesiz satılmayan bir ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yazmasını istedi. İlacı veteriner hekiminin önerdiğini ama reçete şartı olduğu için alamadığını iddia eden kadın, doktorun Sizin üzerinizden köpeğe ilaç yazamayız cevabıyla karşılaşınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti. Olayın medyaya yansımasının ardından ise konuyu değerlendiren Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, doktorların etik olanı yapıp doğru karar verdiğini hayvanlara sadece veteriner hekimlerin ilaç yazabileceğini kaydetti.

Yaşanan olayı medyada okuyunca ilk olarak söz konusu kadının doktorlara kamera şakası yapmış olabilme ihtimalini düşündüğünü belirten Köse, olayın gerçek olmasının kendisini bir sağlıkçı olarak üzdüğünü anlattı. Doktora, köpek için ilaç yazma fikriyle gitmenin izahı olamayacağını belirten Köse, sağlığın hiçbir canlı için şakaya gelmeyeceğini ifade etti.

'SADECE VETERİNER HEKİMLER YAZABİLİR'

Veteriner hekimlerin gerektiğinde kedi, köpek ya da herhangi bir hayvan için insanların kullandıkları ilaçlardan yazma yetkisi olduğunu vurgulayan Köse, Ama o yetki sadece veteriner hekimlere ait. Çünkü söz konusu bir hayvan. Arabamız bozulunca bile en iyi ustaya götürmeye çalışırken sağlık gibi çok ciddi bir konuda kedimizi, köpeğimizi doktora götürüp ilaç yazdırmayı istemek hasta çocuğu veteriner hekime götürmek gibi bir şey oluyor. Dediğim gibi doktor arkadaşlarımız doğru olanı yapmış dedi.

'KENDİ ÇOCUĞUMA ENJEKSİYON DAHİ YAPMIYORUM'

Hekimlerin uzmanlık alanı dışında kalan bir canlının hastalığına müdahale etmesinin etik olmayacağını ifade eden Köse, kimsenin bir başkasının işini yapmaması gerektiğini kaydetti. Bu durumun yasal olmadığını da sözlerine ekleyen Köse, Ben kendi çocuğuma enjeksiyon dahi yapmıyorum. Yapma yeteneğim var mı Tabii ki var. Ama aklımın ucundan dahi geçirmiyorum. Altını çiziyorum; yanlış dozda, yanlış zamanda, yanlış bir ilacı hayvanınıza verirseniz ölümüne neden olabilirsiniz. Herkes konuyla ilgili uzmana başvurmalıdır diye konuştu.

'BU İŞ, VETERİNER HEKİMLERİN İŞİDİR'

Doktorlar olarak hastayı görmeden ilaç yazmadıklarını ve bu kuralın meslek için çok önemli olduğunu dile getiren Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe ise insan dışında bir canlıya ilaç yazmanın dolandırıcılığa gireceğini söyledi. Yazdırılmak istendiği tahmin ettiği ilacın, ağır bir ilaç olduğunu, insanlara dahi en gerekli durumlarda yazıldığını belirten Sebe, şunları kaydetti

Bir köpeğe yazmak söz konusu olamaz. Bu iş, veteriner hekimlerin işidir. Bizler bir evcil hayvana ne dozda verileceğini bilemeyiz.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:47:16. #1.14#
title