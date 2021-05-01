Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
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Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler

Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stat çevresinde kalabalık oluşturdu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stat çevresinde kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar stada girerken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için çalışmasını sürdürüyor.

Ligin bitimine iki hafta kala puanının eşit olduğu rakipleri Giresunspor ile Samsunspor'a ikili averaj üstünlüğü kuran Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Balıkesirspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelede 3 puan arayan takımlarına destek vermek isteyen mavi-lacivertli taraftarların, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen öğle saatlerinde stada gelerek kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Ayrıca bazı taraftarların da stada girip, tribünlere çıkması dikkat çekti. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, taraftarların stat  içerisinden ve çevresinden uzaklaştırılması için çalışma yaptı. Ekipler, tribündeki taraftarları dışarı çıkarttı. Adana polisinin, stat çevresindeki çalışmaları sürüyor.


Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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