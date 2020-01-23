: Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: "Boluspor'u yenmek istiyoruz"

23.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:58

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, 26 Ocak Pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Tütüneker, mavi-lacivertlilerin Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 6-1 mağlup ettiklerini anımsattı.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Tütüneker, "Hazırlık dönemimiz de çok iyi geçmişti. Nokta transferler yaptık. Başkanımızdan, yönetimimizden, herkesten Allah razı olsun. Bize iyi bir ortam sağladılar." diye konuştu.

Tütüneker, ligin bir maraton olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hiç havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 maçımız var ve hepsine tek tek bakacağız. Bu hafta Boluspor ile karşılaşacağız. Her maça adayız ve her maçı kazanmak istiyoruz. Boluspor maçına iyi konsantrasyonla çıkıp kendi mantalitemizle oynayıp rakibimizi yenmek istiyoruz. Şansımız yüksek, son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Yavaş yavaş yukarı da tırmanıyoruz."

İstedikleri oyunu sahaya yansıtabilmenin önemine değinen Tütüneker, "Güzel bir takımımız var. Camia da bizi destekliyor. Yeni transferlerimizin bazılarının kampa yetişmeleri de çok iyi oldu. Çok önemli futbolcularımız var. Onlarla beraber inşallah hep beraber, 'bu sene o sene' demek istiyoruz. Taraftarımız bizi sonuna kadar desteklesinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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