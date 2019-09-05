Adana Demirspor taraftarından Tütüneker'e karşılama

05.09.2019 16:54

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe getirilen Uğur Tütüneker, "Burada en büyük amacım bu takımı Süper Lig'e çıkarmak." dedi.

Tütüneker, Adana Havalimanı'nda bir grup mavi-lacivertli taraftarca karşılandı. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktöre çiçek sundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tütüneker, büyük bir camiaya gelmenin kendisi için gurur verici ve sevindirici olduğunu söyledi.

Tütüneker, daha önce çalıştığı kulüpleri iyi yerlere getirdiği gibi Adana Demirspor'da da başarılı olmak istediğini belirterek "İnşallah bu takımı bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız. Onun için buraya geldik. Önce takımı bir tanıyalım, görelim. Televizyondan son 2-3 maçı takip ettik. Takım içinde sakatlıklar var. Eksiklere bakacağız. Daha sonra detaylı konuşuruz." dedi.

Milli maç dolayısıyla lige verilen aranın da kendileri için iyi olacağını aktaran Tütüneker, şunları kaydetti:

"Daha önce 2 takımı Süper Lig'e çıkardık, 4-5 tane takımın çıkmasına vesile olduk. Burada en büyük amacım bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. İlk 3 maçın analizini şu anda yapmıyorum. O analizleri, ben takımın içine girince yaparız."

Tütüneker, milli maç arasından sonra Adanaspor'la yapacakları maça ilişkin, "Türkiye'nin en güzel derbilerinden birisi. Stadın da taraftara yarı yarıya olması gündemde. Biz daha önce onu Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında yaşadık. Çok güzel oluyordu. Bu maça da hazırlanacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Önceki gün, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor, dün bu göreve Uğur Tütünker'in getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA