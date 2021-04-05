Adana Demirspor, Samet Aybaba ile hayat buldu

TFF 1'inci Lig'de Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde sahaya çıkan Adana Demirspor, 5 maçtan nağmağlup olarak ayrıldı.

TFF 1'inci Lig'de Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde sahaya çıkan Adana Demirspor, 5 maçtan nağmağlup olarak ayrıldı. Aybaba'nın kulübede olduğu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alan mavi lacivertliler, zirve inadını sürdürüyor.

Süper Lig'e yükselme hesabı yapan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın gelişiyle yakaladığı yükselişi sürdürüyor. Aybaba'nın göreve geldiği süreçte ikinci sıradaki Samsunspor ile 10, lider Giresunspor ile 14 puan fark bulunurken, 5 haftanın sonunda ilk 2 takımla puan farkı 2'ye düştü. 5 haftalık periyotta üst sıralardaki rakibi olan Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden mavi lacivertliler, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü'nü de aynı skorla mağlup etti. Bu periyotta sadece deplasmanda Eskişehirspor'a 2 puan bırakan Adana Demirspor, kalan maçlarını kazanarak ilk 2'den Süper Lig'e yükselmek istiyor.RAKİP AKHİSARSPOR

Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet alan ve 6 kez mağlubiyetle sahadan ayrılan Adana Demirspor, ligde 3'üncü sırada bulunuyor. Lider Giresunspor ile 5 puan, ikinci sıradaki Samsunspor ile arasında 2 puan fark olan mavi lacivertliler, cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u da yenerek, şampiyonluk iddiasını güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR