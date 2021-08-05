Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı

Adana Demirspor transferlerine devam ediyor. Mavi Şimşekler, Premier Lig devi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric" ifadelerine yer verildi.