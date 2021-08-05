Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı
Adana Demirspor transferlerine devam ediyor. Mavi Şimşekler, Premier Lig devi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric" ifadelerine yer verildi.
Britt Assombalonga, Mario Balotelli ve Belhanda gibi dünya çapında ünlü futbolcuları transfer eden Adana Demirspor durmak bilmiyor. Mavi Şimşekler, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i kadrosuna kattı.
ADANA DEMİRSPOR'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK
Adana Demirspor, Manchester City'nin Kosovalı kalecisi Arijanet Muric'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric" ifadeleri kullanıldı.