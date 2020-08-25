HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adana Demirspor, Lanzafame'yi renklerine bağladı

Adana Demirspor, Macaristan'ın Honved FC takımında top koşturan Davide Lanzafame'yi renklerine bağladı.

Adana Demirspor, Lanzafame'yi renklerine bağladı
25.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:15

Adana Demirspor, Macaristan'ın Honved FC takımında top koşturan Davide Lanzafame'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Adana Demirspor, Lanzafame'yi transfer etti. Başkan Murat Sancak, kulübün resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşım ile golcü oyuncunun takıma katıldığını duyurdu. Açıklamada, "Macaristan'ın Ligi takımlarından Honved FC forması giyen, 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved FC takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur" ifadelerine yer verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek Güncel
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler Güncel
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti 3. Sayfa
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Güven Murat Dalkılıç
Spor Ronald Koeman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Adana Demirspor, Lanzafame'yi renklerine bağladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 17:16:38. #1.14#
title