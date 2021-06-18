Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt