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Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Bursaspor'u eleyen Adana Demirspor ile Aksiharspor'u saf dışı bırakan Fatih Karagümrük finale kaldı. İki takım finalde Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

26.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:17

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor, Bursaspor'u konuk etti.

Bursa'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Deplasmandan golsüz beraberlikle dönen Adana Demirspor, sahasında rakibini farklı geçti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Adana Demirspor penaltı kazandı. 55. dakikada penaltıyı gole çeviren Erkan Zengin takımını 1-0 öne geçirdi.

Bursaspor golü yedikten sonra beraberlik için yüklenirken Adana Demirspor, 78. dakikada ikinci golü buldu. Demirspor'un savunma oyuncusu Rassoul, rakip ceza sahasına topla birlikte girdi ve vuruşunda kaleciyi mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.

89. dakikada Berk Yıldız skoru 3-0'a getirirken 90+8. dakikada Mehmet Akyüz skoru 4-0 yaptı. Bursaspor 90+12. dakikada penaltıdan tek golünü atarken sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrılan Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off finaline yükseldi.

FATİH KARAGÜMRÜK TEK GOLLE GEÇTİ

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşının bir diğer ayağında Akhisarspor'a konuk olan İstanbul temsilcisi, rakibini 72'de Sabo'nun şık golüyle 1-0 mağlup etti.

3-3'ün rövanşı büyük heyecana sahne oldu. İki takımın da topları direkten dönerken; iki direğin arasını geçen tek isim Sabo oldu ve takımını finale çıkardı.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük finalde Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
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