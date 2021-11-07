Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi! Mavi Şimşekler zorlu maçta tek golle güldü - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi! Mavi Şimşekler zorlu maçta tek golle güldü

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Adana Demirspor, Hatayspor'a

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve konuk ekibin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırladı. Vincenzo Montella'nın öğrencileri karşılaşmayı tek golle kazanırken, Hatayspor 4 maç sonra mağlubiyeti yaşadı.

HATAYSPOR'UN 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Adana Demirspor'a Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün attı. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki ikinci golünü attı. Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 16 puana yükseldi. Hatayspor ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.

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