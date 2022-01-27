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Adana Demirspor, Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Erhun Aksel'in, Boston Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük de forma giydiği belirtildi.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Spor, Haber

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