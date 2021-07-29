Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı
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Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Balotelli, Stambouli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Brezilyalı David Luiz'i de açıklamaya hazırlanıyor. Süper Lig'e yeni yükselen Adana ekibinin, Brezilyalı stoper ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bir büyük yıldız daha Süper Lig yolunda. Balotelli ve Belhanda transferiyle ortalığı sallayan ve ardından Stambouli'yi renklerine bağlayan Adana Demir, şimdi de David Luiz'i getirmek üzere. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Dünyaca ünlü Brezilyalı stoperle görüştüklerini ifade etmişti. Fanatik'in haberine göre; yaklaşık 10 gün sonra transfer olumlu sonuçlandı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı

DÜNYA MARKASI

David Luiz kariyerini Benfica'da parlattı. 2011'de 25 milyon euroya Chelsea'ye transfer oldu. Bu süreçte Brezilya Milli Takımı'nın da değişilmez ismiydi. 2014'te 49,5 milyon euroya PSG'ye gitti. David Luiz, 2013-2016 yılları arasında dünyanın en iyi savunmacıları arasında gösterildi. 2016'da tekrar Chelsea'ye döndü 35 milyon euro bedelle. Yavaş yavaş düşüşe geçti ama 2019'da Arsenal'a imza attı. Topçular'da mukavelesi bu sezon bitti ve boşa çıktı.

Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı

FRİKİKLERİ RESİTAL

David Luiz, kafa toplarında ve sert savunmacı kimliğiyle bilinse de frikiklerde de oldukça başarılı. Jeneriklere girebilecek birçok frikik golü kaydetti. Oynadığı takımlarda tehlikeli mesafelerden serbest vuruşlarda topun başında hep Luiz vardı.

Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı
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