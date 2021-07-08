Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi
Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getiren Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı David Luiz'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Mavi Şimşekler, Brezilyalı savunmacıya iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig devleriyle de anılmış fakat maaş yükünden dolayı harekete geçilmemişti.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Mario Balotelli, Assombalonga ve Belhanda transferleriyle kadrosuna güçlendiren Mavi Şimşekler'in yeni hedefi dünyaca ünlü savunmacı David Luiz.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İtalya gazeteci Nicolo Schira'ya göre, stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor. Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.