Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi

Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getiren Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı David Luiz'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Mavi Şimşekler, Brezilyalı savunmacıya iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig devleriyle de anılmış fakat maaş yükünden dolayı harekete geçilmemişti.