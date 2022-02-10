Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet

Demirören Haber Ajansı, Nuri Pir - Spor
 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada ligin en heyecan verici takımının Adana Demirspor olduğuna ilişkin paylaşım yapan komedyen Ata Demirer'i kente davet etti.

ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada ligin en heyecan verici takımının Adana Demirspor olduğuna ilişkin paylaşım yapan komedyen Ata Demirer'i kente davet etti.

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net" ifadelerini kullandı. Demirer'in bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildiği gibi Adana Demirspor Kulübü'nün de ilgisini çekti.Kulübün sosyal medya hesabı tarafından Demirer'in paylaşımı alıntılanarak "En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle" denildi.


Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ata Demirer, Adana, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title