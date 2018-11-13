Adana Demirspor'da Yeniden Yılmaz Vural Dönemi Başladı
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.
Ligde oynadığı son maçta ikinci yarıda 10 kişi kalan Altay'a 3-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için başkan Murat Sancak, Yılmaz Vural ile bir araya geldi. Sancak, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.
"HOŞ GELDİN HOCAM"
Başkan Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vural ile anlaştıklarını belirterek, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolunda ki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkılar sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam" sözlerini paylaştı.
İKİNCİ KEZ GÖREVE GELDİ
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.
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ADAM GİBİ ADAM SEVİYORUZ SENİ YILMAZ HOCA HALK SENİNLECevap Yaz Yayından Kaldır
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o takimdan tanju uzaklasmadigi muddetce cok mac satarlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yılmaz Vural heyecanlı, ilgili ve liderlik vasıfları çok iyi , Demir sporu Çok iyi bir seviyeye çıkaracağı kanaatindeyim.Başarılar diliyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yılmaz Hocanın FB yi çalıştırması gerekirdi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yılmaz hoca birikimli deneyimli çok iyi bir hoca bitik takımlara ne yapsın türkiye liglerinde takım çalıştıran hocaların hepsinden deneyimlidir kabiliyetlidir adana da başarılı olacaktırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır