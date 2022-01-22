Adana Demirspor coştu gidiyor! Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'e çok farklı tarife - Haberler Spor
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Adana Demirspor coştu gidiyor! Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'e çok farklı tarife

Adana Demirspor coştu gidiyor! Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'e çok farklı tarife
Haberler.com - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Adana Demir-Karagümrük maçında tek taraflı gol sağanağı yaşandı. Adana Demirspor, Karagümrük'ü 5-0'lık skorla mağlup etti. Adana ekibi, bu sonuçla ligin üçüncü sırasına yerleşti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma nefes kesti. Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. Volkan Demirel'in cezalı olduğu karşılaşmada Karagümrük büyük hüsran yaşadı.

Adana Demirspor coştu gidiyor! Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'e çok farklı tarife

ASSOMBALONGA VE YUNUS COŞTU

5-0'lık karşılaşmada Assombalonga ve Yunus Akgün ikişer gol, birer asistlik performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Diğer golü de Mario Balotelli kaydetti.

KIRMIZI KART SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

31. dakikada Yann Maramoh'un gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun seyri değişti. Adana Demir maçın kontrolünü ele aldı ve farklı sonuç yaşandı. Adana Demir son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Volkan Demirel, Spor, Haber

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