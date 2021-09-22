Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez

Haberler.com - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un, Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, Balotelli'nin gol sevincinde Sergen Yalçın'ı hedef almasına yönelik "Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin yaptığı olay da doğru değildi. Soyunma odasında da söyledim kendisine ama birileri muhakkak doldurmuş 'Bu hoca senin için deli dedi' şeklinde. O da reaksiyon gösterdi. Bir deliye, deli denmez zaten" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmek benim için galibiyetten daha önemliydi" diyen Sancak, Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:

"BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARI KARDEŞTİR"

"Balotelli-Sergen olayı yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin yaptığı olay da doğru değildi. Soyunma odasında da söyledim kendisine ama birileri muhakkak doldurmuş 'Bu hoca senin için deli dedi' şeklinde. O da reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez zaten. Keşke yaşanmasaydı çünkü Beşiktaş-Adana Demirspor taraftarları kardeştir. Her iki taraf da daha duyarlı olursa daha iyi olur diye düşünüyorum.

"BU LİGDE KALICI OLACAĞIZ"

Türkiye'de Samet hocadan sonra getirecek hoca bulamadık. Yurt dışında kariyeri iyi olan Milan, Sampdoria, Sevilla gibi takımları çalıştırmış bir hoca getirdik. Bugün milli takıma getirilen hocadan daha kariyerli. Ben inanıyorum hocaya. Kendisi de takımı tanıdıkça takım daha da oturacak. İyi olacak diye düşünüyorum. Bu ligde kalıcı olacağız. Biz kalmaya geldik. Hemen düşmeye gelmedik"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez
Haberler.com - Spor Haberleri
İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

 Vincenzo Montella: 'Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı'

Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Demet Akalın Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:58:59. #1.11#