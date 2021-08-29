Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ayar: Böyle yapacaksan geri dönme

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'nın Balotelli yüzünden gönderildiği iddialarına cevap verdi, İtalyan golcüye de uyarı yapıldığını belirtti. Murat Sancak, "Bir oyuncu yüzünden hocamızı gönderdiğimiz iddiaları doğru değildir. Balotelli ülkesine giderken uyardık. Kendisine 'Eğer böyle tepkiler vereceksen hiç geri dönme' dedik. Ama 55'te kimi çıkarırsanız tepkiler olur" diye konuştu.