Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'nın Balotelli yüzünden gönderildiği iddialarına cevap verdi, İtalyan golcüye de uyarı yapıldığını belirtti. Murat Sancak, "Bir oyuncu yüzünden hocamızı gönderdiğimiz iddiaları doğru değildir. Balotelli ülkesine giderken uyardık. Kendisine 'Eğer böyle tepkiler vereceksen hiç geri dönme' dedik. Ama 55'te kimi çıkarırsanız tepkiler olur" diye konuştu.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'nın kulüpten gönderilmesinden sonra ortaya atılan iddialara cevap verdi. Sancak, Balotelli'ye bir uyarı yapıldığını belirtti.
"HİÇ DÖNME"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken, 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi. Samet Hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcunun yüzünden değildir" diye konuştu.