Adana'da tarımsal ürün çeşitliliği artıyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden temin edilen fidelerle, Sarıçam Bayramhacılı'da toplam 83 dekarlık arazide başlatılan lavanta, kekik, adaçayı ve balkabağı üretimini inceledi.

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, proje gönüllüsü çiftçi Mehmet Karacan'dan, ekilen ürünlerin durumu hakkında bilgi adı. Vali Demirtaş, bu tür uygulamaların, tarımsal zenginliğin artmasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise proje kapsamında 10 dönüm Anadolu adaçayı, 10 dönüm İzmir kekiği (bilye kekik), 20 dönüm lavanta ekimi yapıldığını, adaçayında hasat zamanına gelindiğini ifade etti.

Kanarya yemi üretimi

Vali Mahmut Demirtaş, arazideki incelemelerini tamamlanmasının ardından, Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi çiftçilerinden Veli Özdemir tarafından sürdürülen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen kanarya yemi üretim denemesini inceledi. Vali Demirtaş, dönüm başına 350 kilogram verim alınarak uygulanan projeden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Akvaryum balıkçılığı

Vali Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce desteklenen ve 10 kadın girişimci tarafından sürdürülen "akvaryum balığı üretim" çalışmalarını inceledi.

Projede yer alan kadın girişimcilerden, akvaryum balığı üretim çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, kadınların bu tür projelere yönelik ilgilerinin hem ekonomiye hem de aile bütçesine katkı sağlaması açısından hayli önemli ve yararlı olduğuna dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, proje kapsamında evleri uygun olan 10 kadının belirlendiğini ve bu kişilere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla "Akvaryum Balığı Yetiştirme" konusunda eğitim verildiğini belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA