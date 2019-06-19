Adana'da iş yerinde yangın
Adana'da oto elektik tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'da oto elektik tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki oto elektrik tamirhanesinde yangın çıktığı ve yanında otel olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri iş yerindeki plastik malzemeler ve kablolar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibi göz yaşı döktü.
Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın sonucu iş yeri ve içerisindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri