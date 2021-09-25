Adana'da Balotelli resitali! Mavi Şimşekler, deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti

GAZİANTEP (Haberler.com) - Geçen hafta Beşiktaş'a karşı 3 farklı mağlubiyetten geri gelen Adana Demirspor, Gaziantep'e gol yağdırdı. Mavi Şimşekler, Erol Bulut'un öğrencilerini 4-0 mağlup etti.

BALOTELLİ, GAZİANTEP'İ BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmanın tümünde etkili bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 12. dakikada Yunus Akgün'le 1-0 öne geçti. 65. dakikada Caulker kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkarırken 78. dakikada son haftaların formda yıldızı Balotelli skoru 3-0'a getirdi. 85. dakikada Assombalonga penaltıdan 4. golü attı ve maç bu skorla sona erdi.

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