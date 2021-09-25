Adana'da Balotelli resitali! Mavi Şimşekler, deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Geçen hafta Beşiktaş'a gol atan Mario Balotelli bu maçta da sahanın en iyilerinden biri olurken takımının 3. golüne imza attı. İtalyan hoca Montella yönetiminde 2. galibiyetini alan Mavi Şimşekler, 9 puanla 11. sıraya yerleşti.
GAZİANTEP (Haberler.com) - Geçen hafta Beşiktaş'a karşı 3 farklı mağlubiyetten geri gelen Adana Demirspor, Gaziantep'e gol yağdırdı. Mavi Şimşekler, Erol Bulut'un öğrencilerini 4-0 mağlup etti.
BALOTELLİ, GAZİANTEP'İ BOŞ GEÇMEDİ
Karşılaşmanın tümünde etkili bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 12. dakikada Yunus Akgün'le 1-0 öne geçti. 65. dakikada Caulker kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkarırken 78. dakikada son haftaların formda yıldızı Balotelli skoru 3-0'a getirdi. 85. dakikada Assombalonga penaltıdan 4. golü attı ve maç bu skorla sona erdi.
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