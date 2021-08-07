Meteorolojiden Van, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden Van, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Van, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Van, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Van, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, yağışların Van ve Hakkari'nin çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı bölgede, rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 31, Hakkari'de 27, Bitlis'te 26 ve Van'da 25 derece olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağıştan dolayı bölgede meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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