Adana Barosu spor oyunları başladı

Adana Barosu tarafından barolar arasında düzenlenen "5 Ocak Kurtuluş Kupası" spor oyunları başladı.

Baro Başkan Yardımcısı Miyesser Eraslan Önenli, Muharrem Gülergin Stadyumunda turnuvanın başlaması nedeniyle düzenlenen törende, barolar arası spor oyunlarının dostluk, barış ve birliktelik adına önemli bir proje olduğunu belirtti.

Önenli, "Hedefimiz, barolar arasında dostluk, dayanışma ve paylaşmayı geliştirmektir. Turnuvamıza katılan tüm barolarımıza ve takımlara başarılar diliyorum. Karşılaşmaların centilmenlik ruhu içerisinde geçeceğine inancım tamdır. Her zaman olduğu gibi yine dostluk ve kardeşlik kazansın diyorum." dedi.

17 barodan 24 futbol, 10 kadın ve 6 erkek voleybol takımı katıldığı turnuva 9 Ocak'ta sora erecek.

AA / Neşet Karadağ - Spor Haberleri

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