ADA Coin Yorum: ADA, teknik resimdeki düşüşe rağmen % 22 yükselişe geçti

ADA coin yorum: Cardano (ADA), merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Boğalar önemli desteği savunmak için savaşırken, ADA son dört günde toplamda % 20 düştü. Bitcoin'e karşı, kripto para birimi de geçici olarak mücadele ediyor.

ADA COİN YORUM:

Cardano, 4 saatlik grafikte düşen bir takoz paterni oluşturarak potansiyel bir yükselişin 1.4 $ 'a çıkacağını ima ediyor.

Fiyat 4 saatlik 200 SMA'nın üzerine çıkarsa, yükseliş görünümü güvenilirlik kazanacaktır.

Konsolidasyon, IOMAP modeline göre beklenen yükselişi geciktirebilir.

Cardano'nun düşüş trendi sona eriyor gibi görünüyor. Geri çekilme, satıcıların 1,48 dolardan (tüm zamanların en yüksek seviyesi) reddedilmesinden bu yana sabit kaldı. Çift tepeli bir model, meydana gelen kayıplara katkıda bulunmuş olabilir. Bu arada, ADA, büyük bir yükselişle sonuçlanması muhtemel olan teknik bir modelin sınırları içinde işlem görüyor.

Cardano teknik bir kopuşa yaklaşıyor

Cardano, düşen bir kama modelinin tepesinde el değiştiriyor. Bu formasyon yükseliş eğilimindedir ve fiyatta önemli bir hareketin ardından oluşturulur. 1,48 $ 'lık direnç gibi direnç, yükseliş trendini durdurarak kayıplara yol açar. Ortaya çıkan kayıpların daha yüksek destek bulma eğiliminde olduğunu ve ardından bir konsolidasyon döneminin ardından geldiğini belirtmek gerekir.

Fiyat, üst trend çizgisi direncini kırdığında, bir kırılma meydana gelir. Hacimdeki artış, yükseliş görünümüne güven katıyor . Kalkış, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi modelin en yüksek noktasından en alçak noktalarına ölçülen kesin bir hedefe sahiptir .

Cardano boğaları dikkatlerini 4 saatlik grafikte 200 Basit Hareketli Ortalama'da (SMA) kısa vadeli engeli kırmaya yönlendirdi. Bu, kama modelinden beklenen kopuşa güven katacaktır. Artan yönde, yükselen gözler 1,4 $ 'a yükseliyor, burada büyük satın alma siparişlerini tetiklemesi ve ADA'yı tüm zamanların en yüksek seviyelerine giden yolculuğa bırakması muhtemel .

IOMAP modelinin, Cardano'nun 1,1 dolardan 1,14 dolara kadar uzanan sağlam bir destek alanının tepesinde oturduğunu ortaya çıkardığını belirtmekte fayda var. Burada, yaklaşık 68.600 adres daha önce yaklaşık 2.5 milyar ADA'yı kapsıyordu. Fiyatın kısa vadede bu bölgeden geçeceği ve dolayısıyla yatay ticareti doğrulayacağı şüphelidir.